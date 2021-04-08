Председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял очень актуальную тему. Он считает, что отечественные IT-компании могут составить достойную конкуренцию зарубежным коллегам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял очень актуальную тему. Он считает, что отечественные IT-компании могут составить достойную конкуренцию зарубежным коллегам.Политик отметил, что сегодня многих наших соотечественников волнует тема Zoom, что неудивительно. Ведь в условиях пандемийных ограничений мы вынуждены общаться и работать удаленно, для чего уже год используем сервисы видеосвязи.Вячеслав Володин уверен, что эту тему необходимо обсуждать, поскольку подобныесообщения повышают интерес к российским IT-компаниям и их разработкам. Он напомнил, что у нас есть свои отечественные программы, которые могут составить Zoomконкуренцию.По словам Володина, в итоге подтверждается правильность политики импортозамещения в сфере ПО. Он убежден, что российскимкомпаниям стоит пользоваться отечественными аналогами. "Этовопрос не только экономики, но и безопасности", – добавил политик.Вячеслав Володин полагает, что этоне последняя ситуация, когда российские пользователи столкнутся с ущемлениемсвоих прав со стороны зарубежных IT-компаний. Илучше быть к этому готовыми."Мыуже приняли ряд законодательных решений по поддержке российской IT-отрасли", – заявил председатель Госдумы. По его словам, необходимозаниматься созданием условий для развития отечественных сервисов.Володин заверил, что наша страна открыта к диалогу с международными IT-компаниями. При этом он добавил, что мир устроен так, что они стремятся диктовать свои условия, а это неприемлемо.