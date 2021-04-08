Смотрите первый выпуск совместного проекта ГТРК Владимир и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
<a href="https://33live.ru/novosti/08-04-2021-vsmz-peredali-unikalnye-dokumenty-iz-arxiva-otto-badera.html" target="_blank">ВСМЗ передали уникальные документы из архива Отто Бадера</a> - Смотрите первый выпуск совместного проекта ГТРК Владимир и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
[url=https://33live.ru/novosti/08-04-2021-vsmz-peredali-unikalnye-dokumenty-iz-arxiva-otto-badera.html]ВСМЗ передали уникальные документы из архива Отто Бадера[/url] - Смотрите первый выпуск совместного проекта ГТРК Владимир и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.