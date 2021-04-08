ВТБ увеличил скорость ответа чат-бота в ВТБ Онлайн. Клиенты будут получать информацию по своим обращениям на 35% быстрее — скорость ответа виртуального помощника теперь составляет 1,3 ..

ВТБ увеличил скорость ответа чат-бота в ВТБ Онлайн. Клиенты будут получать информацию по своим обращениям на 35% быстрее — скорость ответа виртуального помощника теперь составляет 1,3 секунды. За первый квартал услугами чат-бота воспользовались 1,2 млн клиентов ВТБ Онлайн, из них в марте - более 500 тыс. человек.Пользователи помимо скорости реакции чат-бота теперь также смогут узнать о статусе своего обращения в банк и получить ответ по нему. Если раньше клиентам необходимо было звонить на горячую линию ВТБ, то сейчас для этого достаточно написать в чат фразу «Статус обращения». Кроме того, появилась возможность узнать у виртуального помощника статус готовности пластиковой карты. При запросе «Готовность карты» робот без помощи оператора подскажет, готова ли она, и в каком офисе ее можно забрать.«ВТБ нацелен на развитие цифровых сервисов, которые упрощают обслуживание в банке. Отмечу, что все больше наших клиентов пользуются услугами чат-бота в ВТБ Онлайн: в марте к нему обратились более 500 тыс. пользователей, что в 2 раза больше, чем в марте прошлого года. Виртуальный помощник уже самостоятельно обрабатывает каждое второе обращение, что помогает нам значительно снизить нагрузку на специалистов контактного центра. В наших планах продолжить улучшать качество ответов бота, чтобы клиенты получали еще более детализированную информацию по любым вопросам о продуктах и сервисах ВТБ», — сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.Чат-бот в мобильном приложении ВТБ появился в мае 2019 года. Виртуальный помощник способен ответить на более чем 1,5 тысячи различных вопросов. Клиенты могут в любое удобное время получить всю необходимую информацию: например, узнать задолженность по кредитной карте, лимит снятия наличных, реквизиты и баланс карты и многое другое.Обратиться за консультацией к виртуальным помощникам можно не только в мобильном приложении и интернет-банке, но и в мессенджерах Viber (), WhatsApp () и Telegram (@vtb_main_bot). Кроме того, чат-бот доступен и на сайте банка.