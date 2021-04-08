За право представлять Владимирскую область в Госдуме, где о своих изобретениях и открытиях расскажут школьники со всей России, сражались 13 участников.

Во владимирском «Кванториуме» прошел конкурс юных изобретателей. Их устройства увидела наша коллега Екатерина Гуцаленко.Хотели бы вы, чтобы тележка в супермаркете сама ехала за вами? Прототип такой тележки создает Дмитрий Калинин из Коврова. Свой проект он представил в финале регионального этапа конкурса "Юные техники и изобретатели".За право представлять Владимирскую область в Государственной Думе, где о своих изобретениях и открытиях расскажут школьники со всей России, сражались 13 участников. Дмитрий Чугунов из Андреевской школы разработал летающий лазер, а Алексей Житков из Селивановского района придумал прибор корректировки осанки. Автор электросамоката с системой безопасности - Дмитрий Кронштатов из Мурома. Сестры Пронины из Коврова разработали умную парковочную зону. Их проект занял 1 место.- Свободные места зеленым, а занятые красным. Вот, например, мы выбираем это место, и подсвечивается место, которое занял автомобилист, красным цветом, и количество свободных мест на поток уменьшается.Но надо было не только презентовать свои изобретения, но и ответить на вопросы экспертной комиссии, в составе которой были даже доктора наук. Эксперты отметили: общая идея проектов далеко недетская - как сделать жизнь лучше.Сергей Аракелян, проректор по инновациям и стратегическому развитию ВлГУ, профессор: «Ну, это вообще святое дело, когда детей мы приучаем к творчеству, тем более интеллектуальному. Я хочу, чтоб у них в сознании было, знаете, как в кино "Матрица" - я лучше всех, я избранный. И даже, может быть, не столько смотреть, как тебя другие оценивают, а как ты сам себя оцениваешь. Я избранный, в это надо воспитывать у детей».Воздушный многоуровневый парк для отдыха - работа самых юных участников из Коврова. Собранный из лего, проект покорил экспертов не только новизной идеи, но и функциональностью. Теперь идею изобретателей оценят в Москве. Ну, а об истории Владимира столичным экспертам расскажет еще один победитель регионального этапа - мультимедийный проект "Владимир древний и современный".Екатерина Гусева