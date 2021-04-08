С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19973 человека. Врачам удалось поставить на ноги 17667 пациентов. В стационарах лежит 371 житель, из них 255 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1636 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 35 новых случаев заражения Covid-19. Вылечился от недуга – 61 пациент.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти женщину 63 лет.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 18 костромичам. По одному инфицированному выявлено в Макарьеве и Волгореченске.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19973 человека. Врачам удалось поставить на ноги 17667 пациентов. В стационарах лежит 371 житель, из них 255 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1636 заболевших.