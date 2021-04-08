Один несовершеннолетний погиб.

В 2020 году во Владимирской области произошло 114 аварий с участием детей, в которых 113 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. За минувший год на дорогах региона погиб один ребёнок. Статистику дорожно-транспортных происшествий озвучили в ГИБДД по Владимирской области.В ведомстве уточнили, что в 11 случаях малолетние пассажиры находились в авто без спецкресел и удерживающих устройств.За первый квартал 2021 года зарегистрировано 38 ДТП с участием подростков до 16 лет. Пострадали в происшествиях 43 ребёнка, ещё один - погиб.Начальник УГИБДД России по Владимирской области Александр Новиков уточнил, что дети стали жертвами ЧП на дорогах в 24 случаях, что составляет 63% от общей численности.