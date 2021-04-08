В конце марта на город Пальма в Мозамбике совершили налет террористы. Одним из объектов, который они захватили, оказался отель. После их отступления возле здания были обнаружены тела 12 ..

В конце марта на город Пальма в Мозамбике совершили налет террористы. Одним из объектов, который они захватили, оказался отель. После их отступления возле здания были обнаружены тела 12 иностранцев. Сообщается, что все они обезображены. "Я не знаю, какой они национальности, но все они белые", – цитирует "" представителя местной полиции.