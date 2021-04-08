Реализовать похищенное помешали сотрудники полиции, задержавшие злоумышленницу по горячим следам.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней ранее судимой местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Фигурантка была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы в феврале текущего года. Полицейские, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на женщину, которая ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. В руках у неё были ноутбук и комплектующие элементы от него. Объяснить принадлежность техники местная жительница не смогла.Для дальнейшего разбирательства женщину доставили в отдел полиции.В дальнейшем было установлено, что ноутбук, а также мобильный телефон, злоумышленница похитила из квартиры мужчины, с которым познакомилась несколькими днями ранее.Реализовать похищенное помещали сотрудники полиции.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.