На Первом канале продолжается трансляция второго сезона криминального сериала Налет. Это отечественная адаптация французской одноименной ленты. В центре сюжета – команда оперативников под руководством Олега Каплана, роль которого исполняет Владимир Машков. В картине также снимается Екатерина Рокотова – выпускница Театрального института им. Б. Щукина, актриса МХАТа имени Горького. Дни.ру удалось задать несколько вопросов красавице-блондинке.

На Первом канале продолжается трансляция второго сезонакриминального сериала "Налет". Это отечественная адаптацияфранцузской одноименной ленты. В центре сюжета – команда оперативников подруководством Олега Каплана, роль которого исполняет Владимир Машков. В картинетакже снимается Екатерина Рокотова – выпускница Театрального института им. Б.Щукина, актриса МХАТа имени Горького. "Дни.ру" удалось задатьнесколько вопросов красавице-блондинке."Дни.ру": Площадка сериала "Налет", какизвестно, находилась в Калининграде. Как проходили съемки? Можете вспомнить,какие-нибудь забавные или не очень моменты? Какие у Вас впечатления от работынад этим сериалом? Возможно, удалось получить какой-то новый актерский опыт.Е.Р: Съемки проходили в городе Янтарный Калининградскойобласти. Эти места необычайно красивые, и после съемок я дала себе слово, чтообязательно туда вернусь. И в прошлом году я сделала такой подарок на деньрождения маме. Побывали на Куршской косе, увидели дюны, танцующий лес.Съемки "Налета" проходили в марте, а Балтика и погода в техкраях весьма суровые. От ледяного ветра слезились глаза, от холода сводилоскулы, каменело все лицо, и невозможно было произнести даже слова. Но, невзираяна непогоду, это был прекрасный опыт работы с замечательной командой.Несказанно рада возможности поработать в ВладимиромМашковым. Каждый раз перед входом в кадр я переживала, но с актерами такойвеличины работать одно удовольствие. Он всегда корректный, великодушный и непытается утвердиться на площадке за твой счет."Дни.ру": Удалось ли на съемках сериала"Налет" с кем-нибудь завести дружбу?Е.Р: Да, мы остались в теплых, дружеских отношениях и с актерами,и с командой. Чаще бывает так, что какие бы хорошие отношения не сложились,после окончания съемки все разъезжаются по следующим проектам, и пересекаются,когда вновь сводит работа. Таковы наши реалии."Дни.ру": На Ваш взгляд, чем второй сезон"Налета" отличается от первого? Чего ждать зрителям?Е.Р: Нам известны только те сцены, где задействованы мы, ипро весь фильм говорить может только режиссер, продюсер, член съемочной группы.Но никак не актер. Чего ожидать? Любимыхгероев, приятного время препровождения."Дни.ру": Первый канал уже анонсировал премьерувторого сезона сериала "Налет". Она была запланирована на август 2020года. Зрители остались довольны первой частью и с нетерпением ждалипродолжения. К сожалению, тогда премьеры не произошло. Вам известно, почемусериал неожиданно сняли с эфирной сетки?Е.Р: Нет, актеры дату премьеры узнают вместе со зрителями,из анонсов. Поэтому тут я вам никаких тайн не выдам, потому что просто невладею информацией."Дни.ру": У Вас есть табу, касающиеся работы? Чегоникогда не согласитесь делать на площадке?Е.Р: Такого нет. Вообще для актеров нет ничего невозможного.Очень часто мы сами выполняем трюки. Например, благодаря проекту "МатаХари" я научилась держаться в седле, а потом конный спорт стал частью моейжизни. В одном из проектов я уже на площадке узнала, что в кадре по мне будетползти живой паук, а не муляж. Я их с детства очень боюсь и когда вместо того,чтобы ползти по плечу он полез мне на лицо, я от страха завизжала на всюплощадку. Именно этот дубль попал в монтаж, хорошо что по роли моя героиня тожедолжна была очень испугаться."Дни.ру": Вы готовы пойти на жертвы ради хорошейроли, например, набрать вес или побритьголову?Е.Р: Мне никогда такого не предлагали. А когда в одном изпроектов у меня был утвержден черный парик, мы вышли на площадку, режиссер ещераз посмотрел на меня уже в локации и оставил меня блондинкой. Думаю, еслипоступят предложения кардинально изменить внешность, я с удовольствием рискну."Дни.ру": Ситуация с коронавирусом многих артистовоставила без спектаклей, съемок и, следовательно, без гонораров. Как Выпережили карантин?Е.Р: Что касается финансовой подушки, то мне кажется те, чьедетство прошло в 90-е, готовы ко всему. Я не откладываю деньги на "черныйдень", но, чтобы ни случилось и мне, и маме, и бабушке будет на что жить.Конечно, было сложно. Почти сразу после объявления локдауна мы уехали на дачу исовершали покупки только первой необходимости. Особенно трудно былопсихологически. Первые дни — плакала, не понимала, как существовать дальше….Потом взяла себя в руки: стала заниматься спортом, бегала подесять километров в день; каждый день готовила, осваивая бабушкины фирменныерецепты; записалась на несколько онлайн-курсов. Максимально занимала себяделом, так, чтобы не оставалось сил и времени на рефлексию.Но надо сказать, что человек быстро ко всему привыкает, плюсиндустрия адаптируется также быстро. Прошло совсем немного времени, и мы сталипо Интернету репетировать наш спектакль "Андерсен навсегда", сделавиз него онлайн-версию постановки. Активно снимала самопробы для кино, а кактолько закончился локдаун, отправилась в Петербург на съемки."Дни.ру": Многие популярные актеры ходят поразличным телешоу, публикуют откровенные посты в соцсетях, в которых делятся подробностямиличной жизни, комментируют проблемы коллег. Вы же подобные темы в"Инстаграм" старательно избегаете. Почему так?Е.Р: Не могу с вами тут согласиться. Я, конечно, не являюсьпостоянным зрителем ток-шоу, но не припомню, чтобы востребованные актеры частотам бывали.Каждый сам выбирает свой путь. У меня сейчас по 10-11 часовежедневные репетиции нового спектакля (спектакль "На стриме" режиссераДмитрия Бикбаева, премьера состоится 23 апреля на сцене МХАТа им. Горького – прим. ред), ия даже не успеваю решить какие-то свои бытовые вопросы.А что касается инстаграма, то у меня там даже есть целаярубрика friday-funday, где я рассказываю о том, в какие ситуации попадаю.Недавно своим ключом открыла чужую машину, и чуть не уехала. А вот если быуехала, то, наверное, стала героиней криминальной хроники или ток-шоу."Дни.ру": Ваше сердце свободно?Е.Р: Вспомнилась еще одна история, которая со мной недавнопроизошла. Зимой я застряла на одной из самых дорогих парковок Москвы. Машиназаглохла, пришлось вызывать эвакуатор. Автомобиль оставили на ночь, а явыложила несколько сторис на эту тему, отметив локацию.Утром мне позвонили мастера с предложением сделатьдиагностику всего подряд. Думаю, ну все, я попала… Жду, когда мне выставят счет, как звонит менеджер со словами: "Екатерина, нам звонили два Ваших мужа,кому из них выставить счет за замену одного шурупа?". Посмеялась, сказала,что не замужем, и попросила прислать счет на замену шурупа мне!