Причина - мораторий на банкротство юридических лиц, который введён на шесть месяцев.

Арбитражный суд отказался застройщика ЖК «Дуброва парк-2». Одна из причин - мораторий на банкротство юридических лиц, который введён на шесть месяцев.С иском обращался Фонд защиты обманутых дольщиков, который опоздал на два дня. Документы поданы 30 марта, а запрет утвердили 28-го.Как сообщается в решении суда, дома компании «Интерстройвладимир» в едином реестре проблемных объектов по состоянию на 1 апреля не значатся. Заявление о признании фирмы несостоятельной подлежит возврату.Ранее сообщалось, что 28 марта в Белом доме состоялось заседание под председательством заместителя губернатора Германа Елянюшкина, на котором принято решение передать ЖК в Фонд развития территорий. Собственники квартир опасаются, что это приведёт к нежелательному результату - выплате компенсаций.При этом Фонд также может взяться за достройку домов и ввести их в эксплуатацию, но при раскладе, когда степень их готовности не ниже 80%. По информации самих владельцев, два корпуса готовы на 80% и 86%, ещё один - на 15%.В свою очередь, администрация Владимирской области еженедельный приём для .«В связи с ростом количества вопросов о механизмах восстановления прав, департамент архитектуры и строительства начнёт личный приём граждан, которые приобрели квартиры в , - пояснили власти.История с жилым комплексом тянется с 2017 года. За это время в эксплуатацию ввели две многоэтажки. Сейчас срок сдачи ещё трёх объектов - 2024 год. В них располагается 845 квартир. В марте на застройщика завели