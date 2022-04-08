Арбитражный суд Владимирской области вернул заявление о признании банкротом компании-застройщика ЖК “Дуброва парк”. Причиной для этого послужил мараторий на возбуждение дел о

Арбитражный суд Владимирской области вернул заявление о признании банкротом компании-застройщика ЖК “Дуброва парк”. Причиной для этого послужил мараторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, который правительство ввело 28 марта. Напомним, Фонд развития территорий через суд хотел обанкротить компанию “ИнтерСтройВладимир”, которой руководит застройщик Игорь Другов. Произошло это из за того, что застройщик вовремя не