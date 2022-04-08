Генеральная ассамблея ОНН проголосовала за исключение России из Совета по правам человека.

Генеральная ассамблея ОНН проголосовала за исключение России из Совета по правам человека.После начала специальной военной операции по защите мирных граждан ДНР и ЛНР наша страна столкнулась с серьезнейшим санкционным давлением со стороны США и Евросоюза. Однако в четверг, 7 апреля, противостояние России и Запада вышло на принципиально новый уровень. Москву лишили места в Совете по правам человека ООН.Символично, что удар Запада пришелся именно по сфере прав человека. Соответствующая инициатива была предложена американскими сенаторами – политиками, которые довели Украину до конфликта с Россией и продолжают подливать масло в огонь. Парламентарии обратились к главе государства, а тот в свою очередь – к постпреду США в ООН.Для принятия решение было необходимо набрать две трети голосов участников Генеральной ассамблеи. В итоге за исключение России из СПЧ ООН проголосовали 93 страны. 58 участников заседания решили сохранить нейтралитет. Поддержку Москве выразили 23 государства, в том числе, Казахстан и Белоруссия, а также Иран, Китай и Куба. Кроме того, против проголосовали ряд африканских стран.Еще 5 апреля постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что подобное решение никак не будет способствовать переговорному процессу между Москвой и Киевом. Его первый заместитель выбрал для оценки ситуации более жесткие выражения."Вот как выглядит продвигаемый Западом “международный порядок, основанный на правилах”: беспринципный колониальный шантаж под видом благородного дела", – заявил дипломат.Решение ГА ООН чиновник назвал опасным прецедентом, при котором несколько западных стран стремятся свои правила игры всему остальному миру. Он поделился мнение в своем телеграмм-канале.