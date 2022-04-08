С 15 апреля по 30 мая владимирцы смогут решить, какие общественные пространства будут благоустраивать власти в следующем году. Как сообщается на сайте мэрии, сделать это можно будет

С 15 апреля по 30 мая владимирцы смогут решить, какие общественные пространства будут благоустраивать власти в следующем году. Как сообщается на сайте мэрии, сделать это можно будет электронно с помощью портала Госуслуги. Участвовать в голосовании смогут и несовершеннолетние горожане, начиная с 14 лет. Как сообщается на сайте мэрии, такое решение было принято, чтобы учесть интересы