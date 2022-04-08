7 апреля 2022 года православные отмечают один из самых главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

7 апреля 2022 года православные отмечают один из самых главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается ровно за девять месяцев до Рождества Христова. О будущем рождении Иисуса Христа Дева Мария узнала от архангела Гавриила.ТрадицииПравославные верят, что в день Благовещения Бог благословляет землю, поэтому они освещают семена, предназначенные для посева. Если все сделать правильно, осенью урожай будет богатым. А еще 7 апреля в небо выпускают белых голубей, символизирующих Святого Духа. В домах готовили особый пирог с рыбой или капустой – кулебяку.Что нельзя делать 7 апреляВ этот церковный праздник предки отказывались от любых занятий. Они замечали, что даже животные по-особенному ведут себя в Благовещение. Ровно за девять месяцев до Рождества Христова запрещается подрезать растения и деревья.ПриметыВспоминая какой сегодня праздник, верующие обращали внимание на погоду. Если в день Благовещения идет дождь, то уродится рожь. Урожай орехов ждали после грозы в этот день. Весна будет теплой, если и ночь на Благовещение теплая. Если же днем солнечно, то летом будут частые грозы.