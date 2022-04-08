Накануне председатель правительства Михаил Мишустин выступил перед Госдумой с отчетом, подробно...

Накануне председатель правительства Михаил Мишустин выступил перед Госдумой с отчетом, подробно остановившись на социально-значимых темах, таких как медицина и продовольственная безопасность. Депутат от Владимирской области Игорь Игошин рассказал о том, как прошла встреча с премьером.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- В целом, за эти два ковидных года темпы роста российской экономики в пять раз выше, чем в странах g7. Мы создали тот фундамент, на котором можно строить крепкую и сильную экономику. Именно это и подчеркнул председатель правительства. Это задача, которую нужно достигать.