Мужчина на год лишён права занимать свою должность.

В Муроме директор МУП «Муромпроект» дисквалифицирован за невыплату заработной платы. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Предприятие задолжало двум работникам по окончательному расчёту, а также компенсацию за задержку выплаты, более 200 тысяч рублей. Выявленное нарушение является повторным. Ранее за аналогичную историю руководителя организации оштрафовали на 10 тысяч рублей.В результате мужчина на год лишён права занимать свою должность и управлять МУПом.Сотрудники получили свои кровные в полном объёме.