Мужчина на год лишён права занимать свою должность.
В Муроме директор МУП «Муромпроект» дисквалифицирован за невыплату заработной платы. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Предприятие задолжало двум работникам по окончательному расчёту, а также компенсацию за задержку выплаты, более 200 тысяч рублей. Выявленное нарушение является повторным. Ранее за аналогичную историю руководителя организации оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В результате мужчина на год лишён права занимать свою должность и управлять МУПом.
Сотрудники получили свои кровные в полном объёме.