Известный поэт Дмитрий Кантов презентовал читающей публике свою новую книгу стихов «Владимирский...

Известный поэт Дмитрий Кантов презентовал читающей публике свою новую книгу стихов «Владимирский Кремль». Ее легко выделить из более чем двух десятков книг, выпущенных в свет автором.Это своеобразный поэтический маршрут по ключевым точкам истории Владимирской земли: основание стольного града, Пётр и Февронья, спасение иконы Владимирской Божьей матери, венчание Герцена, кампания по вскрытию мощей - всего 22 реперных точки церковно-светской истории нашей области. А вторая часть сборника - драма в стихах «Великий князь Андрей». Пять действий масштабного исторического полотна стали продолжением традиции Пушкинского «Годунова» и драматической трилогии Алексея Толстого. Эту многофигурную поэтическую композицию можно считать своеобразным памятником князю Андрею Боголюбскому. Скульптурного же изображения Боголюбского в городе, для утверждения которого он сделал так много, до сих пор нет.