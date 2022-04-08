Хождение по мукам. Именно так фельдшер красной зоны одной из больниц Владимира называет свою борьбу за предоставление льготной ипотеки. В собственности у него несколько квадратных метров в

Хождение по мукам. Именно так фельдшер красной зоны одной из больниц Владимира называет свою борьбу за предоставление льготной ипотеки. В собственности у него несколько квадратных метров в родительском доме, что в Гусь-Хрустальном районе. Другого жилья нет. Как говорит Владимир Борисов, по закону он имеет право на предоставление соцподдержки. Но 5-я городская больница, которая, как утверждает