Бывает так, что случайно в квартире или в офисе может произойти не очень приятная встреча со змеей. Первые вопросы, которые приходят на ум, – откуда взялась рептилия и что с ней делать? ..

Бывает так, что случайно в квартире или в офисе может произойти не очень приятная встреча со змеей. Первые вопросы, которые приходят на ум, – откуда взялась рептилия и что с ней делать? Герпетолог Евгений Рыбалтовский пояснил, что чаще всего пресмыкающиеся оказываются в помещении после побега от соседей, а бывает и так, что змея просто ищет место потеплее.Как передает , главное, что не нужно делать в момент обнаружения непрошеного гостя – не пугать и не обижать его. Вместо этого необходимо обеспечить змею теплом, своим. укромным местом, а после попытаться найти ее хозяев, разместив соответствующее объявление.