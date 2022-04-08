Она поступит в обращение 8 апреля.

Почта России выпустила к 125-летию Владимирской областной научной библиотеки имени М. Горького почтовые карточки со специальным художественным штемпелем. Они поступят в обращение 8 апреля.На оттиске переводного штемпеля изображено здание библиотеки. Иллюстрацией можно украсить любую корреспонденцию.Основой стала фотография здания дома книги авторства Л. Новинской. Приобрести карточку можно во Владимире на Подбельского-2 в помещении почтамта.«Выпуск тематической продукции – всегда знаковое событие. Благодаря спецгашению штемпелем первого дня, карточка становится уникальной и может стать частью коллекций филателистов по всему миру», – пояснили в пресс-службе Почты России.