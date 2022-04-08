В Коврове 30-летнего местного жителя обвиняют в грабежах и угоне автомобиля. По версии следствия, в феврале 2021 года обвиняемый, находясь в гостях у приятеля, узнал, что в спортивной сумке

В Коврове 30-летнего местного жителя обвиняют в грабежах и угоне автомобиля. По версии следствия, в феврале 2021 года обвиняемый, находясь в гостях у приятеля, узнал, что в спортивной сумке последнего находятся 5 000 рублей. Дождавшись подходящий момент, фигурант схватил сумку с тумбочки и выбежал из квартиры, проигнорировав требования хозяина вернуть похищенное имущество. Позже обвиняемый, возвращаясь