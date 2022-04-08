Сегодня ночью произошел крупный пожар на стекольном заводе ООО «ГЛАСС ИНК» в поселке имени...

Сегодня ночью произошел крупный пожар на стекольном заводе ООО «ГЛАСС ИНК» в поселке имени Воровского в Судогодском районе Владимирской области.Сообщение о пожаре в производственном здании на улице Воровского, д.10, поступило на пульт спасателей в 02-06. Подразделения выехали на место незамедлительно. Пожару был объявлен повышенный номер вызова.Контроль за обстановкой на месте осуществлял начальник Главного управления МЧС России генерал-майор внутренней службы Алексей Владимирович Купин.На момент прибытия подразделений наблюдалось горение кровли. Пожарные сформировали 2 звена газодымозащитной службы для разведки очага пожара. Благодаря слаженным действиям пожарных в 4.24 пожар локализован, в 6.04 – ликвидировано открытое горение на площади 2100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. 15 человек эвакуировались из здания самостоятельно.К ликвидации пожара привлекались 22 единицы техники, 58 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Причины пожара устанавливаются.Фото: 33.mchs.gov.ru/