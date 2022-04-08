Обязанности директора ведомства временно исполняет заместитель Александр Григорьев.

уволился с поста директора департамента ветеринарии Владимирской области. Контракт с госслужащим расторгнут 22 марта по желанию чиновника. В своей должности он ровно год.Дмитрий Лозовой родился в 1973 году в Коврове. Госслужащий окончил Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Ветеринария». Имеет степень доктора ветеринарных наук.Ранее он трудился в Федеральном центре охраны здоровья животных, где прошёл путь от ветеринарного врача до руководителя организации. Дмитрий Анатольевич работал на руководящих должностях в Покрове на предприятии по производству биопрепаратов, а также в компании «Рассвет медицины».Владимирцам он запомнился , целью которой было доказать, что оно безопасно. Тогда жители региона не на шутку были встревожены вспышкой ящура в Собинском районе.Обязанности директора ведомства временно исполняет заместитель Александр Григорьев.