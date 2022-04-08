Препарат так же, как и Спутник V, состоит из двух компонентов. Вводится при помощи специальной насадки-распылителя в нос с интервалом в три недели.

Назальная форма вакцины от коронавируса Спутник V поступила в гражданский оборот, сообщили РИА Новости со ссылкой на директора научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Минздрав 1 апреля сообщил о регистрации назального Спутника V. Ее состав не отличается от обычной формы препарата.Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V", — сообщил Гинцбург. По его словам, назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения. Сейчас прорабатывается их производство и поставки.Назальный Спутник V состоит из двух компонентов и вводится в нос человека с помощью специальной насадки-распылителя с интервалом в три недели. Препарат формирует мукозальный иммунитет на слизистой носа, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови. Противопоказания к применению вакцины — тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания. При обострении хронических болезней можно вакцинироваться через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.Также в России проходят клинические испытания второй назальной вакцины от коронавируса компании Генериум. Ранее компания купила лицензию на разработку такой вакцины на основе Спутника V у научного центра имени Гамалеи.