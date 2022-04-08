Октябрьский районный суд города Владимира рассмотрел ходатайство следователя СУ СК России по...

Октябрьский районный суд города Владимира рассмотрел ходатайство следователя СУ СК России по Владимирской области о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.Как мы уже писали ранее, бывший генеральный директор АО «Ковровский электромеханический завод» Лебедев В.В. обвиняется в том, что путем заключения с коммерческой фирмой в апреле 2018 года договора на поставку производимых заводом тракторов, дополнительных соглашений к нему, а также соглашения о стратегическом партнерстве, предоставил данной фирме необоснованные льготы по реализации продукции завода. Действиями директора АО «Ковровский электромеханический завод» причинены убытки в размере около 30,5 миллионов рублей.Постановлением суда от 7 апреля 2022 года обвиняемому продлен срок домашнего ареста на 2 месяца 1 сутки, а совокупный срок содержания под стражей и домашнего ареста обвиняемого - до 10 месяцев, то есть по 12 июня 2022 года включительно, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Фото: vladimirtravel.ru