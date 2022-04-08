А теперь время обзора спортивных событий, которые пройдут в нашем регионе в ближайшие дни. -...

А теперь время обзора спортивных событий, которые пройдут в нашем регионе в ближайшие дни.- Сегодня в Вязниках начнется Кубок области по рукопашному бою. В программе - мужские и женские схватки.- Во Владимире стартуют областные состязания по дзюдо, посвященные 77-летию победы в Великой Отечественной войне на призы спортшколы "Дзюдо-88".- Завтра парк Загородный примет Чемпионат области по радиоспорту, заявлено несколько возрастных групп участников. Дисциплина - радиопеленгация спринт.- Также 9 апреля в Коврове начнется региональный Чемпионат по фехтованию в зачет круглогодичной Спартакиады.- А в воскресенье в столице региона пройдут первые встречи шашистов и шахматистов в рамках Чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.Впереди - интересные спортивные выходные.