А теперь время обзора спортивных событий, которые пройдут в нашем регионе в ближайшие дни.
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А теперь время обзора спортивных событий, которые пройдут в нашем регионе в ближайшие дни.
- Сегодня в Вязниках начнется Кубок области по рукопашному бою. В программе - мужские и женские схватки.
- Во Владимире стартуют областные состязания по дзюдо, посвященные 77-летию победы в Великой Отечественной войне на призы спортшколы "Дзюдо-88".
- Завтра парк Загородный примет Чемпионат области по радиоспорту, заявлено несколько возрастных групп участников. Дисциплина - радиопеленгация спринт.
- Также 9 апреля в Коврове начнется региональный Чемпионат по фехтованию в зачет круглогодичной Спартакиады.
- А в воскресенье в столице региона пройдут первые встречи шашистов и шахматистов в рамках Чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Впереди - интересные спортивные выходные.