Репосты и комментарии. Чем запомнится уходящая неделя в сети? Наш эфир продолжит традиционный...

Репосты и комментарии. Чем запомнится уходящая неделя в сети? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Я передаю слово Марии Платанюк.Уступи дорогу помощи, коммунальные сигналы, "апрель" от группы "Кино" и танцы журавлей. Яркие сетевые кадры - прямо сейчас."Подслушано Ковров" репостит видео из Германии. Пробег Zа Россию. И наших Zaщитников. С российскими флагами и патриотической музыкой.В "Инцидент Владимир" перевёрнутую букву Z обнаружили в небе, над центром Владимира.А Коврове знаки Z замечены уже на верхней одежде. Здесь же - метафоричный ролик про укрепление рубля.В Гусь-Хрустальном прошла акция "Уступи дорогу помощи". Службы проверили, как пропускают спецавтомобили, когда действительно дороги каждые минута и секунда.«Заметки спасателя» репостят кадры от регионального Управления МЧС. В тренировках спасателей-десантников приняли участие и четвероногие напарники. Успешно на аэродром "Добрынское" десантировались овчарка Руна и лабрадор Эрни.Коммунальный сигнал SOS - из Александрова. На одной из улиц пользователи обнаружили канализационные люки, заполненные "под завязку".- Вот ещё один люк. Зловоние идёт неимоверное. Смотрим дальше. Вот дорога. Перекрыли красной ленточкой. Повесили. И вся канализация течёт на дорогу.Всю неделю апрель боролся за право называться весенним. Во Владимире, к примеру, тяжести мокрого снега на улице Строителей не выдержали деревья. А в "Подслушано во Владимире" вспомнили хит легендарной группы "Кино": «Апрель. А снег идёт стеной, а снег идёт весь день».Весна пришла. Это доказывают и дороги на улице Вторая Народная в Гусь-Хрустальном. Это район центрального рынка. Здесь же - жалобы на фуры, которые не только создают пробки, но и разбили остатки дорог. Также гусевчане просят местные власти навести порядок на территории в самом центре города, возле памятника Ленину.Весенняя распутица и ямы - и в "Подслушано Ковров". И здесь же инициатива. Ковровчане, кто за то, чтобы самим засыпать ямы? Это последствия прогулок по апрельским тротуарам. И остановка в городе оружейников, на улице Энгельса, которая завоевала звание "лучшей". Впрочем, судите сами. У этого видео - 21 тысяча просмотров. В этом же паблике - вот такой любитель закаливания. Удивлённым людям он заявил: "3 года так хожу, чтобы не болеть".Весна в этом году, действительно, затянулась. Дороги и дворы пришлось вновь расчищать от снега. В ленте- ролик про мартовскую уборку.В «Подслушано Судогда» - спортивная страничка. В паблике напоминают: не хоккеем единым славится Судогодский район. В Ледовом дворце есть секция, в которой готовят юных фигуристов и фигуристок. Путь к медалям начинают именно здесь.А в гусевском сообществе поздравляют команду "Гусевчанка". Она победила в женском чемпионате по волейболу.В "Подслушано Суздаль" просят любителей уличного искусства разрисовывать заброшенные здания, а не главную улицу древнего города. А на одной из автобусных остановок в Судогде предлагают взять с собой улыбку."Вязники онлайн" рассказывают о разведённом понтонном мосте на Клязьме. И продолжают путешествие по загадочным местам 33 региона. Здесь таинственное озеро Кщара. Самое глубокое во Владимирской области.В "Подслушано в Коврове" активизировались бобры. Вот серия фото - грызуны в активной фазе "жилищного строительства". А в гусевском паблике - нежданная рыжая гостья. Смотрим вместе.А в финале обзора - кадры из "Подслушано во Владимире". Танец журавлей на весеннем поле. А в "Подслушано Суздаль"- воробей на фоне весеннего неба. Съёмка крупным планом. Дыхание весны - в этом фото. "Весне дорогу".Ваших интересных фото и видео мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" ВКонтакте, следите за нами и в телеграм. Наш принцип неизменен - "Вести- вместе". До встречи!!!