Пенсионерка из Вязников поблагодарила полицейских за помощь в раскрытии преступления. В среду, 6 апреля, в адрес начальника ОМВД России по Вязниковскому району поступило письмо с

Пенсионерка из Вязников поблагодарила полицейских за помощь в раскрытии преступления. В среду, 6 апреля, в адрес начальника ОМВД России по Вязниковскому району поступило письмо с благодарственными словами от 77-летней местной жительницы. Женщина благодарит дознавателя территориального отдела полиции и сотрудников следственно-оперативной группы за проведенную работу по раскрытию совершенного в отношении нее преступления. «Хочу выразить искреннюю благодарность