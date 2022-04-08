Опыт казаков по наведению и поддержанию общественного порядка в Крыму после 2014 года может понадобиться в Донбассе. Об этом заявил политолог, главный редактор сетевого издания World Russia Дмитрий Захаров.

Опыт казаков по наведению и поддержанию общественного порядка в Крыму после 2014 года может понадобиться в Донбассе. Об этом заявил политолог, главный редактор сетевого издания World Russia Дмитрий Захаров.По его словам, казачьи сообщества необходимо встроить в систему военной службы на территории России, в том числе по контракту. Захаров не согласился с рядом экспертов, которые высказались о трусости казаков в связи с их бездействием на фоне спецоперации РФ на Украине. Тем не менее он отметил отсутствие какой-либо инициативы с их стороны защищать ЛДНР."У них есть право законодательно внести предложения о поправках в закон "О воинской службе в РФ" и получить право участвовать в военных сборах, учениях, спецоперациях и так далее", — заявил он.Эксперт напомнил, что многие казачества зарегистрированы как НКО и некоммерческие партнерства. Их члены имеют опыт работы с населением и гуманитарной помощью."Необходимоих участие в наведении порядка и его обеспечения на освобожденных территорияхпо опыту событий в Крыму 2014 года", — добавил Захаров.В завершение политолог назвал казаков патриотамистраны, особым историческим, сословным и родовым войском. Проявив инициативу повопросу Донбасса, они могут сильно помочь государству на фоне спецоперацииРоссии на Украине.