Новый старый глава владимирских общественников. Сегодня во Владимире на первом заседании городской...

Новый старый глава владимирских общественников. Сегодня во Владимире на первом заседании городской Общественной палаты третьего созыва был избран ее председатель. Им вновь стал Федор Лавров.На переизбрание общественникам потребовалось менее минуты. Все члены палаты были единодушны. Федор Лавров подчеркнул, что Общественная палата, будет как прежде работать в качестве независимого общественного и экспертного органа. Общественники также рассмотрели вопросы, касающиеся структуры палаты, формирования комиссий и рабочих групп.Федор Лавров, председатель общественной палаты города Владимира:- У нас нет тех структур, которые могут на нас воздействовать, потому что некоторые говорят, вот зачем эта общественная палата, вроде она ничего не решает, мы наоборот, ни горсовет, ни глава администрации на решение наших вопросов никак не влияет и не давит, мы согласовываем все действия и стараемся помочь.