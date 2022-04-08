Совместно с членами общественной палаты Александр Авдеев рассмотрел острые вопросы социально-экономического развития нашего региона. Во время дискуссии говорили на разные темы, например,

Совместно с членами общественной палаты Александр Авдеев рассмотрел острые вопросы социально-экономического развития нашего региона. Во время дискуссии говорили на разные темы, например, о необходимости постройки мусорных полигонов, так как у имеющихся скоро истекает срок годности. Галина Есякова, член общественной палаты области Вот большая часть мусорных полигонов вырабатывает свой ресурс. Это полигоны в Киржачском, Кольчугинском, Юрьев-Польском