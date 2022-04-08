Сегодня произошел крупный пожар на стекольном заводе «ГЛАСС ИНК» в посёлке Воровского Судогодского...

Сегодня произошел крупный пожар на стекольном заводе «ГЛАСС ИНК» в посёлке Воровского Судогодского района.Администрация Владимирской области взяла чрезвычайное происшествие на контроль.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области, заявил, что работа предприятия будет восстановлена в ближайшие недели, все сотрудники сохранят свои рабочие места, а завод – свою производственную программу.На заводе успели построить второй цех, в котором уже установлено оборудование. А в сгоревшем корпусе оборудование повреждено только частично. В результате пожара сгорела общая кровля, цех с оборудованием и склад готовой продукции на общей площади 2,1 тыс. кв. метров. Из здания завода было эвакуировано 15 человек, пострадавших нет. Сейчас идёт оценка ущерба и устанавливаются обстоятельства произошедшего.Причиной пожара послужила неисправность компрессорной установки в процессе эксплуатации.Собственник завода проинформировал, что последствия пожара будут устранены не более чем за полгода. Технологический цикл предприятия остановлен не будет. Существующие складские запасы полностью закроют потребность в сырье. После завершения восстановительных и ремонтных работ в цеху областная администрация намерена оказать поддержку предприятию для скорейшего запуска инвестиционного проекта. Проконтролировать выполнение этих мероприятий глава региона поручил врио своего первого заместителя Александру Ремиге, сообщила пресс-служба областной администрации.