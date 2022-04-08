Депутаты Законодательного Собрания депутаты изменили закон об административных правонарушениях.

Депутаты Законодательного Собрания депутаты изменили закон об административных правонарушениях. За действия, связанные с распространением наркотиков, теперь будут штрафовать. Корректировки должны «взбодрить» людей, которые должны следить и не допускать распространение заразы.«Тема назрела давно. Это нельзя мягко охарактеризовать. Это действительно разгул наркотиков. Они к нам поступают из стран Ближнего Востока. По предложению прокуратуры мы внесли в областной КоАП новые статьи», - пояснил автор закона, председатель комитета по госустройству Александр Нефедов.Дело в том, что ранее по фактам проверок выносились предписания или рекомендации. На них дело и заканчивалось. Теперь за неисполнение или нарушение решений антинаркотической комиссии будет вынесено сначала предупреждение, а потом - штраф.Если рядом с гипотетической школой, директору которой уже «ставили на вид», в очередной раз задержан «закладчик», то основания для штрафа налицо. Администрация должна проводить обходы территорий, следить за чужаками.Сумма санкций для должностных лиц составит от 5 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении или неисполнении решений ставки возрастают: от 30 до 50 тысяч рублей - для граждан, от 120 до 150 тысяч рублей - для организаций.