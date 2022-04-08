Региональный центр компетенций открыл новую учебную площадку - Фабрику офисных процессов....

Региональный центр компетенций открыл новую учебную площадку - "Фабрику офисных процессов". Репортаж Марии Городской.Увеличить производственную эффективность и рентабельность без дополнительных вложений. Только за счёт перестройки процессов внутри производства - то, чему учит Региональный центр компетенций сотрудников предприятий. Сорок три компании - уже в нацпроекте "Производительность труда".Андрей Догадов, директор АНО "РЦК Владимирской области":- Сокращение самого главного на сегодняшний день элемента - это время, которое часто забывается и не учитывается, а они им смогут управлять. Важно посмотреть, как эти изменения на их рабочих местах и их организация процессов влияет на экономику предприятия.Новую программу РЦК - "Фабрика офисных процессов" руководитель проекта, Фёдор Жаров называет "Оперативным вмешательством".Фёдор Жаров, руководитель проекта РЦК, тренер «Фабрики офисных процессов»:- Мы реализуем точечные проекты по повышению производительности труда на предприятиях - это одна из частей нацпроекта. Другая рассчитана на системные меры, а мы же непосредственно работаем с предприятием и изнутри повышаем производительность.Каждый сотрудник меняется местами со своими коллегами и выполняет несвойственную для себя работу. Например, юрист становится менеджером, а бухгалтер работает в отделе снабжения. Так можно научиться ценить работу другого члена команды и увидеть свои ошибки. Полученные "секреты" увеличения производительности можно использовать сразу.Татьяна Чебурова, заместитель главы администрации Кольчугинского района:- Порядок согласования документов. Мы как администрация, как исполнительный орган готовим нормативные документы на Совет народных депутатов,есть определённые процедурные моменты, их можно сократить."Фабрика офисных процессов" - живая модель офисных будней, которые можно облегчить, применив инструменты бережливого производства. Вовлечение производственников и офисных специалистов – непростая задача, которая здесь решается с легкостью. Тренинг будет полезен всем - от руководителя до любого сотрудника. Напомним, участникам нацпроекта посещение "Фабрики офисных процессов" доступно бесплатно.Мария Городская, Илья Хлудов."Вести-Владимир"