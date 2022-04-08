Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора по результатам проверок детских учреждений...

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора по результатам проверок детских учреждений составили свыше 600 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов 3 миллиона 170 тысяч рублей.Всего в прошлом году было проведено почти 800 проверок колледжей, школ и детских садов, нарушения были зафиксированы в семидесяти процентах случаев. Специалисты взяли более 1200 проб питьевой воды, проведены замеры параметров микроклимата и уровней электро-магнитных полей. В столовых проверено 2 тысячи блюд. По оценке регионального управления ведомства, охват горячим питанием учеников школ в прошедшем году составил 80 процентов, в начальной школе - этот показатель достигает 99 процентов. Наиболее частые нарушения в пищеблоках - это несоблюдение условий хранения продуктов, отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество.