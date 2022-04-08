Социальные пособия, выплаты и бесплатное проживание в общежитии. Об особых условиях поддержки...

Социальные пособия, выплаты и бесплатное проживание в общежитии. Об особых условиях поддержки владимирских студенческих семей рассказала сенатор Ольга Хохлова в рамках проекта "Единой России" "Крепкая семья".Ольга Хохлова, член Совета Федерации:- "Крепкая семья" – это на самом деле основой проект не только в партии "Единая Россия", но и в стране. Мы видим, насколько государство поддерживает сегодня молодые семьи, семьи с детьми, малообеспеченные семьи. Это все очень важно, чтобы семьи всё-таки не распадались, были крепкими и рожали больше детей, выполняя демографическую политику страны.Ольга Хохлова отметила, что необходимо более активно работать со студенческими семьями, чтобы они могли в полном объеме воспользоваться всеми вариантами соцподдержки. Для этого на базе ВлГУ может быть создан специальный центр, который поможет укрепить семейные ценности на начальном этапе. А помогать с бесплатным проживанием молодым парам будет Анзор Саралидзе, который также присутствовал на встрече.