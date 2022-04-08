На юге Москвы в этом году произойдет масштабное благоустройство территорий.

На юге Москвы в этом году произойдет масштабное благоустройство территорий.По просьбам местных жителей столичные власти начали реализовать два проекта в Зябликово. На улице Мусы Джалиля сделают большую зону отдыха недалеко от густой застройки домов. Раньше людям из этого района было практически негде отдохнуть. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.При благоустройстве территорий будут учитываться интересы и потребности всех возрастных групп населения. Для детей построят современные детские игровые площадки. Появятся зоны для занятия спортом и пеших прогулок. Появится удобная тропа к метро "Борисово". установят новые скамейки и фонари, а также озеленят территорию. Владельцы собак смогут выгуливать своих любимцев на специально оборудованных территориях. Также здесь появятся современные парковки для автомобилей.Одна из центральных улиц Зябликово – Шипиловская. Между ней и соседними районами создадут пешие маршруты, чтобы людям удобно было идти в сторону метро, в МФЦ, школы и детские сады. Инфраструктуру создадут с учетом потребностей и пожелания горожан. Речь идет о территории от Каширского шоссе до улицы Маршала Захарова в районе Орехово-Борисово Северное.Модернизация ждет систему освещения. В рамках программы благоустройства в районе заменят 206 старых и установят 91 новый уличный фонарь.Логичным продолжением проекта является благоустройство территорий в Чертаново Центральном. Там уже в этом сезоне развернутся два крупных проекта. Столичные власти учитывают пожелание местных жителей по благоустройству поймы реки Городни.В парке "Каскад Кировоградских прудов" создадут оборудованные прогулочные тропинки. Там же будут созданы спортплощадки. Благоустроят территорию Красного пруда, от него пойдет маршрут к Битцевскому лесопарку.Программа-2022 на юге Москвы включает и благоустройство 38 школьных территорий. Там обновят игровые площадки и спортивные комплексы.