Белый дом намерен оказать заводу поддержку.

Сотрудники сохранят рабочие места. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Александр Авдеев связался с руководством предприятия. Компания «ГЛАСС ИНК» построила второй цех, в котором уже установлено оборудование. В сгоревшем корпусе оно повреждено частично.«Производство будет восстановлено в ближайшие недели», – подчеркнул глава региона.Последствия пожара будут устранены не более чем за полгода. Технологический цикл остановлен не будет. Складские запасы полностью закроют потребность в сырье. Белый дом намерен оказать заводу господдержку.Напомним, что в 2-06 8 апреля поступило сообщение о возгорании в производственном здании в посёлке Воровского. На место прибыли 22 пожарные машины и 58 человек личного состава. Спасатели сформировали два звена газодымозащитной службы для разведки очага пламени.«Сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 2100 квадратных метров к 6 утра. Погибших и пострадавших нет. Люди из помещений эвакуировались самостоятельно», - уточнили в ГУ МЧС 33-го региона.Дознаватель ведомства устанавливает причину произошедшего.