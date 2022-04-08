В наш регион, похоже, пришла стабильная весенняя погода. Так, в областной столице, обещают...

В наш регион, похоже, пришла стабильная весенняя погода. Так, в областной столице, обещают метеорологи, столбик термометра поднимется выше десяти градусов уже сегодня. Благодаря долгой раскачке весны, сообщают спасатели, большой воды, вероятно, удастся избежать.С полей и лесов снег сходил и сходит постепенно. Реки вскрылись позже многолетних сроков. При наихудшем сценарии в зону затопления могут попасть 23 населенных пункта, в зону отрезания - 31. Готовы к работе 166 пунктов временного размещения общей вместимостью более 55 тысяч человек.