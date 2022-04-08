Моллюска с уникальной внешностью заметили у западного побережья США.

Моллюска с уникальной внешностью заметили у западного побережья США.Ученые запечатлели клубничного кальмара возле Калифорнии. Он плавал на глубине 700 метров, куда почти не попадает солнечный свет. Моллюска удалось разглядеть благодаря фонарю подводного аппарата.Кальмар действительно напоминает клубнику из-за его цвета. А еще у головоногого есть светящиеся фотофоры, которые делают его еще больше похожим на ягоду. Но главной особенностью кальмара ученые сочли глаза, цвет которых различается.Специалисты объяснили, что с помощью маленького голубого глаза моллюск рассматривает морских обитателей, проплывающих еще глубже, а большой лаймовый глаз помогает следить за происходящим ближе к поверхности.