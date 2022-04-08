На Южном Урале видеоловушка сняла необычное природное явление.

На Южном Урале видеоловушка сняла необычное природное явление.В национальном парке "Таганай" в Челябинской области очевидцы сняли необычное явление. Зайцы устроили ночные забеги. Вместо того, чтобы отдыхать, животные скакали и бегали наперегонки, не замечая камеру.В кадр видеоловушки попали два зайца, которые двигались с огромной скоростью в хаотичном направлении. Все происходило недалеко от кормушки. Стоит отметить, что зайцы способны развивать скорость до 70 километров в час.Ученые считают, что ночной всплеск активности ушастых связан с их образом жизни. Дело в том, что зайцы питаются и исследуют территорию в предутреннее и предвечернее время суток. Днем они прячутся.