Авария с пострадавшими и спецтехникой произошла в районе Ерофеевского спуска, на развязке Лыбедской магистрали. Накануне вечером в соцсетях появилось видео аварии. На видео с места аварии

Авария с пострадавшими и спецтехникой произошла в районе Ерофеевского спуска, на развязке Лыбедской магистрали. Накануне вечером в соцсетях появилось видео аварии. На видео с места аварии заметно, как спецтехника для дорожной уборки пытается чуть ли не с середины проезжей части повернуть направо. В этот момент в машину влетает легковой автомобиль. Очевидцы случившегося в соцсетях отметили,