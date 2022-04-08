В районной больнице обновят автопарк и оснастят медучреждение современным оборудованием.

В Камешковском районе построят новые ФАПы, обновят автопарк больниц и оснастят их оборудованием. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Власти построят амбулаторию в деревне Сергеиха и фельдшерско-акушерский пункт в селе Горки, в 2023 году медпункты появятся в посёлках Дружба и Краснознаменский, в 2024 году – в селе Патакино, в 2025 году – в деревне Новая Быковка.В 2022 году в Камешковской центральной районной больнице установят цифровой рентген-аппарат. Районная амбулаторно-поликлиническая служба до конца 2025 года получит шесть автомобилей для оказания медпомощи пациентам на дому, доставки лекарств и забора анализов. На 2022 год запланирована поставка двух машин.