В Коврове завершено расследование уголовного дела о грабежах и угоне автомобиля В Коврове...

В Коврове завершено расследование уголовного дела о грабежах и угоне автомобиляВ Коврове завершено расследование уголовного дела об имущественных преступлениях, совершенных 30-летним местным жителем.По версии следствия, в феврале текущего года обвиняемый, находясь в гостях у приятеля, узнал, что в спортивной сумке у того находятся 5 000 рублей. Дождавшись подходящего момента, гость схватил сумку с тумбочки и выбежал из квартиры, проигнорировав требования хозяина остановиться.Позже обвиняемый, возвращаясь из кафе на такси, ударил водителя и потребовал передать ему деньги. Мужчина остановил автомобиль, отдал имевшиеся у него 300 рублей и покинул салон, оставив ключи в замке зажигания. Злоумышленник угнал машину, но, не справившись с управлением, наехал на дорожный знак, а затем – на дерево.В отношении жителя Коврова были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ и 166 УК РФ, которые объединили в одно производство.В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com