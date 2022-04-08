По постановлению Муромской городской прокуратуры директор предприятия дисквалифицирован за...

По постановлению Муромской городской прокуратуры директор предприятия дисквалифицирован за невыплату заработной платы.Муромской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда в МУП ПИ «Муромпроект».Установлено, что у предприятия имелась задолженность по выплате окончательного расчета, а также компенсации за его задержку перед двумя работниками в общей сумме более 200 тыс. рублей. Выявленное нарушение является повторным, поскольку ранее руководитель организации по постановлению Государственной инспекции труда во Владимирской области был привлечен к административной ответственности за неполную выплату в установленный срок заработной платы с назначением штрафа в размере 10 тыс. рублей.Городской прокуратурой в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. Виновному лицу назначено наказание в виде дисквалификации (лишения права занимать руководящую должность и осуществлять управление юридическим лицом на срок один год).Также руководителю МУП ПИ «Муромпроект» внесено представление, по результатам рассмотрения которого с работниками в полном объеме произведен окончательный расчет, включая компенсацию, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, проинформировала пресс-служба облпрокуратуры.