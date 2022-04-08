На допросах фигуранты признали свою вину и, пытаясь скостить срок, активно каялись в совершении преступления.
В Муроме перед судом предстанут двое коммерсантов, обвиняемых в незаконном обороте сигарет. У них изъяли 5,5 тысяч пачек на сумму более 580 тысяч рублей.
По версии следствия, с марта по декабрь прошлого года бизнесмены покупали в интернете контрафактный табак баз марок ФГУП «Госзнак». Приобретенный товар подозреваемые перевозили на личных машинах, а хранили на складе. Предприниматели намеревались продать его, но планы сорвались.
В один из зимних дней полиция Мурома накрыла шайку. Нелегальную продукцию конфисковали.
На допросах фигуранты признали свою вину и, пытаясь скостить срок, активно каялись в совершении преступления.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Муромский городской суд для рассмотрения.