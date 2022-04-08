На допросах фигуранты признали свою вину и, пытаясь скостить срок, активно каялись в совершении преступления.

В Муроме перед судом предстанут двое коммерсантов, обвиняемых в незаконном обороте сигарет. У них изъяли 5,5 тысяч пачек на сумму более 580 тысяч рублей.По версии следствия, с марта по декабрь прошлого года бизнесмены покупали в интернете контрафактный табак баз марок ФГУП «Госзнак». Приобретенный товар подозреваемые перевозили на личных машинах, а хранили на складе. Предприниматели намеревались продать его, но планы сорвались.В один из зимних дней полиция Мурома накрыла шайку. Нелегальную продукцию конфисковали.На допросах фигуранты признали свою вину и, пытаясь скостить срок, активно каялись в совершении преступления.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Муромский городской суд для рассмотрения.