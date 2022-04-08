Ока освобождается от зимних оков. В завершение выпуска поделимся головокружительными кадрами из...

Ока освобождается от зимних оков. В завершение выпуска поделимся головокружительными кадрами из Мурома.Кое-где проплывают как облака крупные льдины. У берегов льда уже практически нет. В этом году зима выдалась особенно снежная, поэтому муромский ледоход можно считать первой серьезной победой весны. В МЧС предупреждают: этой весной во Владимирской области может подтопить 23 населенных пункта. И еще 30 деревень и поселков могут оказаться отрезанными от большой земли.