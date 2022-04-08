Сегодня в Областной научной библиотеке на Дзержинского начнет работу выставка Искусство марки. Во...

Сегодня в Областной научной библиотеке на Дзержинского начнет работу выставка "Искусство марки". Во время торжественного открытия состоится гашение почтовой карточки в честь 125-летнего юбилея библиотеки, то есть на карточку будет поставлен знак штемпеля.Выставка - совместный проект многих художественных объединений. Экспозиция представит живопись, графику, госзнаки почтовой оплаты, посвященные нашему региону, и, конечно, марки. Начало в 12 часов. Прямую трансляцию открытия можно посмотреть на портале Культура.РФ и в официальной группе библиотеки Вконтакте.