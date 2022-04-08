В пятницу, 8 апреля, в Судогодском районе произошел пожар на стекольном заводе ООО «ГЛАСС ИНК». На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено,

В пятницу, 8 апреля, в Судогодском районе произошел пожар на стекольном заводе ООО «ГЛАСС ИНК». На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что происходит горение в цеху по производству стекла. Пожару был объявлен повышенный номер вызова. Контроль за обстановкой на месте осуществляет начальник Главного управления МЧС России генерал-майор внутренней службы Алексей Владимирович Купин.