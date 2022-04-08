Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований трудового...

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя. Вопреки требованиям статьи 136 Трудового кодекса РФ с 1 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года заработная плата работникам выплачивалась лишь один раз в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Кроме того, выявлены факты непроведения предпринимателем специальной оценки условий труда на рабочем месте, которая должна проводится не реже, чем один раз в 5 лет.В этой связи прокуратурой в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление.Кроме того, в отношении него возбуждены административные дела за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.Устранение выявленных нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.